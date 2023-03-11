ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде»
  • 09:00
    • Медведев выиграл у Накашимы и продлил победную серию
  • 08:04
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    Тарханов объяснил, почему «Оренбург» разгромил «Сочи»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи Оренбург РПЛ Футбол России
    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал разгромную победу «Оренбурга» над «Сочи» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «Конечно, такое крупное поражение "Сочи" удивляет. Но в принципе, наверное, команду надломил гол на последней минуте первого тайма. Потому что все‑таки в первой половине встречи хозяева поля имели преимущество. Достаточно было моментов, где могли забить, но даже пустые ворота не поразили.

  • Бердыев: Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке
  • Читайте по теме

    • Но вот то, что пропустили перед перерывом, видимо, на них повлияло. Потому что, когда начался второй тайм, не знали, что им делать и пропустили второй мяч, и уже пошла такая игра.

    В первом тайме думал, что "Сочи" обыграет своего соперника», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Ливерпуля»?
  • «Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Спартак» разорвет оборону «Факела»
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Сливочные» в очередной раз дома справятся с «попугаями»
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры