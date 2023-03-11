Тарханов объяснил, почему «Оренбург» разгромил «Сочи»

Известный тренерпрокомментировал разгромную победунад(4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Конечно, такое крупное поражение "Сочи" удивляет. Но в принципе, наверное, команду надломил гол на последней минуте первого тайма. Потому что все‑таки в первой половине встречи хозяева поля имели преимущество. Достаточно было моментов, где могли забить, но даже пустые ворота не поразили.

Но вот то, что пропустили перед перерывом, видимо, на них повлияло. Потому что, когда начался второй тайм, не знали, что им делать и пропустили второй мяч, и уже пошла такая игра.

В первом тайме думал, что "Сочи" обыграет своего соперника», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».