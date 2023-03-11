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    Орлов назвал ошибочным закон о Fan ID

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    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о паспорте болельщика (Fan ID).

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Закон о Fan ID — ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает? Пропадает атмосфера на стадионах. Все сектора стадионов находятся под контролем видеокамер. Ну так этого достаточно!

    Я оформил Fan ID, но для меня поход на стадион — сбор информации. Какой я журналист без информации? Это моя работа.

    Могут ли этот закон отменить? Я сейчас вижу, что депутаты начали задумываться: видимо, что-то не так в этом законе. А как могло быть так? Было бы хорошо, если бы депутаты сами бы отменили свое решение. Буду рад, если это случится», — приводит слова Орлова Sport24.

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