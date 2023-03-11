Коке оценил игру новичка «Атлетико» Депая

Полузащитник мадридскоговысказал мнение об игре нападающего команды, который присоединился к команде в январе 2023 года.

«Мемфис очень своеобразный человек. Он необыкновенный парень. Он профессионал, и я думаю, что он пригодился команде. Он очень быстро набрал форму.

Помимо того, что он забивает голы, я думаю, что он привнёс в раздевалку то хорошее настроение, которое он всегда испытывает за пределами поля», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Депай уже успел провести 5 матчей за «Атлетико», в которых забил 3 гола. Мадридская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры с 45-ю очками в активе.