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    Коке оценил игру новичка «Атлетико» Депая

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    Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказал мнение об игре нападающего команды Мемфисе Депае, который присоединился к команде в январе 2023 года.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    «Мемфис очень своеобразный человек. Он необыкновенный парень. Он профессионал, и я думаю, что он пригодился команде. Он очень быстро набрал форму.

    Помимо того, что он забивает голы, я думаю, что он привнёс в раздевалку то хорошее настроение, которое он всегда испытывает за пределами поля», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

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    • Депай уже успел провести 5 матчей за «Атлетико», в которых забил 3 гола. Мадридская команда занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры с 45-ю очками в активе.

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