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    Коке высказался о раннем вылете «Атлетико» из ЛЧ

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    Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал неудачное выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Коке
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    Коке

    «Бывают трудные моменты, когда работаешь, но что-то не получается. Но после чемпионата мира наш менталитет изменился. Мы все должны были измениться, чтобы сделать шаг вперёд, потому что ситуация была не очень хорошей.

    Принятие вылета из еврокубков — это был очень трудный момент. Вся команда изменила менталитет, чтобы поменять ситуацию к лучшему, и я думаю, что сейчас мы видим другой "Атлетико", особенно когда дело доходит до игры.

    Потому что мы готовы предложить сопернику что-то другое. В начале сезона дела шли не очень хорошо, но я думаю, что мы изменились», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

    Напомним, что «Атлетико» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов. В испанской Примере команда располагается на 3-е место с 45-ю очками в активе.

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