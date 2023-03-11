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    Галактионов: Необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча 19-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры.

    Во втором тайме играли в меньшинстве, "Ахмат" владел территориальным преимуществом, но игровые моменты, которые мы подсказали (игрокам), постарались нивелировать (неравные составы). Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть, главное — дух, который должен способствовать дальнейшим шагам.

    В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    Таким образом, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» находится на шестой строчке (29).

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