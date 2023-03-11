Галактионов: Необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры

Наставникподвел итог матча 19-го тура РПЛ против(1:0).

«Очень тяжелый, волевой матч. С учетом удалений, того, что мы забили… Первый тайм складывался по нашему сценарию, но необоснованные карточки, которые мы получили, сказались на характере игры.

Во втором тайме играли в меньшинстве, "Ахмат" владел территориальным преимуществом, но игровые моменты, которые мы подсказали (игрокам), постарались нивелировать (неравные составы). Благодарен команде за характер, уровень готовности позволяет терпеть, главное — дух, который должен способствовать дальнейшим шагам.

В перерыве мы внесли коррективы в обороне, подсказали, как действовать в определенных ситуациях, когда надо играть по счету, перенасыщать зоны, чтобы у соперника не было преимущества», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Таким образом, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» находится на шестой строчке (29).