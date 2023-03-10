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    Тен Хаг об Эриксене: Реабилитация проходит хорошо, он еще сыграет в этом сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние полузащитника команды Кристиана Эриксена.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Эриксен еще сыграет в этом сезоне, это точно. Но я не могу сейчас сказать, когда его ожидать. Его реабилитация проходит хорошо.

    Все идет по плану, определенно мы его увидим. Но не раньше международного перерыва», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

    Полузащитник «красных дьяволов» выбыл как минимум до конца апреля из-за травмы лодыжки.

    В нынешнем сезоне Эриксен сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед», забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

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