Тен Хаг об Эриксене: Реабилитация проходит хорошо, он еще сыграет в этом сезоне

Главный тренерпрокомментировал состояние полузащитника команды

«Эриксен еще сыграет в этом сезоне, это точно. Но я не могу сейчас сказать, когда его ожидать. Его реабилитация проходит хорошо.

Все идет по плану, определенно мы его увидим. Но не раньше международного перерыва», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Полузащитник «красных дьяволов» выбыл как минимум до конца апреля из-за травмы лодыжки.

В нынешнем сезоне Эриксен сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед», забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.