Семак: Не вижу проблем в том, что Ренан часто идёт в обводку

Главный тренервысказался об игре центрального защитника питерской команды

«Как я воспринимаю смелую игру Ренана, который идёт в обводку на позиции центрального защитника? Во-первых, он это делает достаточно уверенно, а во-вторых, партнёры будут адаптироваться к его манере игры, а он — к манере игры команды. Взаимодействие будет постепенно налаживаться.

Думаю, он сыграл хорошую игру. Для защитника важно играть надёжно, и на сегодняшний день я не вижу никаких проблем в его обыгрышах. Главное — чтобы они были в нужном месте в нужное время», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 18 туров, опережая «Спартак» на восемь очков.