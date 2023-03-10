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    Конте: Ришарлисон не критиковал меня

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    Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о критике со стороны нападающего команды Ришарлисона.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Напомним, что бразильский форвард раскритиковал тренера после вылета из Лиги чемпионов. «Шпоры» уступили по сумме двух встреч итальянскому «Милану».

    «Прежде всего, я посмотрел интервью Ришарлисона. Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон — дерьмо, и он прав. Его сезон не очень хорош. У него были травмы, он играл в Лиге чемпионов, а затем поехал на чемпионат мира, после чего получил серьезную травму. Он не забил за нас ни одного гола.

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    • Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о "я", а не о "нас", вы проявляете эгоизм. Он допустил ошибку и извинился. В этом аспекте мы должны совершенствоваться. Мы должны быть в большей степени командой и проявлять больше позитива, особенно в негативные моменты», — приводит слова Конте Football.London.

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