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    Кейн: Одно лишь попадание в четверку АПЛ не устраивает никого, особенно болельщиков

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    Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн недоволен результатами команды в сезоне. Для него попадание в топ-4 в АПЛ является недостаточным критерием успеха.

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    «Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда было целью. А цель попасть в топ-4 АПЛ — это следствие того, что мы играем не так хорошо, как хотим. Теперь это все, за что мы можем бороться. Это будет нашей целью, и, надеюсь, мы сможем достичь ее в конце сезона. Но, конечно, для такого клуба этого недостаточно.

    Одно лишь попадание в четверку лучших не устраивает никого в этом клубе, особенно болельщиков. Они имеют право высказать свое мнение.

    Последняя неделя особенно не задалась. До игры с "Шеффилд Юнайтед" (0:1) [в 1/8 финала Кубка Англии] сезон мог быть совсем другим. Я чувствую, что поражение на прошлой неделе вонзило кинжал в наши сердца, и, как вы видите, мы до сих пор не оправились от этого.

    Мы стараемся, тренируемся, но нам просто чего-то не хватает. Мы уже говорили о менталитете и о беспощадном голоде быть одной из лучших команд в Европе. Мы просто еще не пришли к этому», — сказал Кейн.

    «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Милану» по сумме двух встреч (0:2) в 1/8 финала.

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