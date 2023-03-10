Гвардиола — о ситуации с Уокером: Это частный вопрос, мы разберемся внутри клуба, поговорив с ним

Главный тренервысказался о ситуации с защитником команды

Напомним, что 32-летний английский футболист в нетрезвом состоянии в баре раздевался на публике и приставал к девушкам. Это все запечатлено на видео.

«Это частный вопрос, мы разберемся внутри клуба, поговорив с ним. Здесь не место говорить о частных ситуациях.

Сейчас все совсем по-другому, чем несколько лет назад. Игроки это знают. Переступая порог дома, они должны знать, что их могут снимать, что бы они ни делали. Это общество», — приводит слова Гвардиолы Goal.