Гальтье: Мбаппе хочет привести «ПСЖ» к новым вершинам

Главный тренерответил на вопрос о будущем нападающего команды

«Мне не нужно уговаривать Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ". Любой игрок был бы в таком же состоянии, как он, в том послематчевом интервью. Килиан — игрок "ПСЖ", он демонстрирует это каждый раз, он полон решимости добиться успеха и привести клуб к новым вершинам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мюнхенской «Баварии».