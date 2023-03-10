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    Гальтье: Мбаппе хочет привести «ПСЖ» к новым вершинам

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    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье ответил на вопрос о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мне не нужно уговаривать Килиана Мбаппе остаться в "ПСЖ". Любой игрок был бы в таком же состоянии, как он, в том послематчевом интервью. Килиан — игрок "ПСЖ", он демонстрирует это каждый раз, он полон решимости добиться успеха и привести клуб к новым вершинам», — приводит слова Гальтье RMC Sport.

    В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач.

  • Мбаппе останется в «ПСЖ» и хочет выиграть Лигу чемпионов с командой
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    • Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мюнхенской «Баварии».

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