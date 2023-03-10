Игрок сборной Ирака о матче с Россией: Рады, что сыграем с такой сильной командой

Защитник сборной Ирака, выступающий за «Рубин», рассказал о важности предстоящего товарищеского матча со сборной

«Это очень важная игра для Ирака. Мы рады, что сыграем с такой сильной командой, как сборная России. Она всегда участвовала в крупных турнирах. Это заметная команда в мировом футболе, и для Ирака это хорошая возможность проверить себя.

Я знаю, что у сборной России сильная команда. У нее и раньше, и сейчас были хорошие игроки. У нас же сейчас строится новая команда, так что будет интересно сыграть с Россией. Надеюсь, что мы победим (смеется).

Игра важна еще и потому, что если мы победим, то получим очки в рейтинге ФИФА. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о том, что эта игра состоится, потому что, кажется, наши команды не встречались уже очень давно.

Этой встрече придается большое значение. Мы встретимся с серьезным соперником, так что матч получится непростым. Для обеих команд эта игра будет очень полезной», — приводит слова Аднана «Р-Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. На 23 марта у команды Валерия Карпина запланирован выездной матч со сборной Ирана.