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    Игрок сборной Ирака о матче с Россией: Рады, что сыграем с такой сильной командой

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    Защитник сборной Ирака Али Аднан, выступающий за «Рубин», рассказал о важности предстоящего товарищеского матча со сборной России.

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    «Это очень важная игра для Ирака. Мы рады, что сыграем с такой сильной командой, как сборная России. Она всегда участвовала в крупных турнирах. Это заметная команда в мировом футболе, и для Ирака это хорошая возможность проверить себя.

    Я знаю, что у сборной России сильная команда. У нее и раньше, и сейчас были хорошие игроки. У нас же сейчас строится новая команда, так что будет интересно сыграть с Россией. Надеюсь, что мы победим (смеется).

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    • Игра важна еще и потому, что если мы победим, то получим очки в рейтинге ФИФА. Люди в Ираке с интересом восприняли новость о том, что эта игра состоится, потому что, кажется, наши команды не встречались уже очень давно.

    Этой встрече придается большое значение. Мы встретимся с серьезным соперником, так что матч получится непростым. Для обеих команд эта игра будет очень полезной», — приводит слова Аднана «Р-Спорт».

    Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. На 23 марта у команды Валерия Карпина запланирован выездной матч со сборной Ирана.

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