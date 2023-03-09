Защитник «Арсенала» Тирни может перейти в «Ньюкасл»

Защитник лондонскогоможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает 90min.

Стало известно, что главный тренер «канониров» Микель Артета изъявляет желание оставить защитника в команде, но после прихода Александра Зинченко игровое время Тирни заметно сократилось.

Сам защитник может сменить клуб, чтобы не потерять место в сборной. Один из вариантов продолжения карьеры является «Ньюкасл». По мнению главного тренера команды Эдди Хау, левый фланг обороны нуждается в усилении.

Тирни перешел в «Арсенал» летом 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.