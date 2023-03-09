Мюллер оценил игру Месси после матча ЛЧ «Бавария» — ПСЖ

Нападающийвысказался о форвардепосле матча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. По итогам двух встреч немецкая команда обыграла парижан с общим счетом 3:0.

«Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас на всех уровнях с точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времён "Реала".

Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он играл на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как ПСЖ, нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», — приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в своём «твиттере».

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в Катаре. В нынешнем сезоне аргентинец провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге чемпионов и забил 4 гола.