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    «Бавария» — ПСЖИ ради этого остался Мбаппе? ПСЖ терпит очередное фиаско в Лиге чемпионов
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    Мюллер оценил игру Месси после матча ЛЧ «Бавария» — ПСЖ

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о форварде ПСЖ Лионеле Месси после матча 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. По итогам двух встреч немецкая команда обыграла парижан с общим счетом 3:0.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас на всех уровнях с точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времён "Реала".

    Но я с огромным уважением отношусь к Месси за то, как он играл на чемпионате мира. Индивидуальное выступление Месси на чемпионате мира было невероятным. Он тащил на себе команду.

    Играть в таком клубе, как ПСЖ, нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей», — приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в своём «твиттере».

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    • Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в Катаре. В нынешнем сезоне аргентинец провел 7 матчей за ПСЖ в Лиге чемпионов и забил 4 гола.

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