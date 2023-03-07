Наинголлан об «Антверпене»: Со мной обращались как с паразитом

Бывший футболиствысказался о периоде работы в бельгийском клубе.

«В "Антверпене" со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. Они взяли Овермарса спортивным директором, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился идти против президента.

Я делал в молодёжной команде всё, что мог, поддерживал молодёжь. Я был во множестве клубов, но нигде со мной не обращались так. Я даже не мог войти в тренировочный центр с главного входа.

Мои дочери были главной причиной, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог быть с ними только в отпуске, поэтому я хотел остаться в "Антверпене".

Я потерял много денег, но это не было проблемой. Президент команды выгнал меня из страны, и я никогда ему этого не прощу. За СПАЛ играю за гроши, но с удовольствием», — приводит слова Найнгголана AS.

Наинголлан провел 5 матчей за СПАЛ в нынешнем сезоне, забил гол и сделал голевую передачу.