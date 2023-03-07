Канчельскис: Fan ID — капитальная беда для российского футбола

Бывший футболист сборной Россиивысказался о низкой посещаемости матчей РПЛ после введения

«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий.

К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?

Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола!

В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.