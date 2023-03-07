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    Канчельскис: Fan ID — капитальная беда для российского футбола

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о низкой посещаемости матчей РПЛ после введения Fan ID.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий.

    К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?

    Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола!

    В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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