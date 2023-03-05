ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриУсик и Фьюри скандалят из-за денег. Бой века на грани срыва
  • 21:33
    • ЦСКА проиграл «Сочи» в РПЛ
  • 21:22
    • «Ливерпуль» забил 7 мячей «Ман Юнайтед»
  • 20:18
    • «Барселона» благодаря голу Рафиньи победила «Валенсию»
  • 19:49
    • Ферстаппен выиграл первую гонку сезона, Алонсо — третий, Хэмилтон — пятый
  • 19:31
    • «Локомотив» крупно обыграл «Витязь» в КХЛ
    Все новости спорта

    «Вольфсбург» и «Айнтрахт» не выявили сильнейшего

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт
    В матче 23-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью — 2:2.

    Коло-Муани забил очередной мяч
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коло-Муани забил очередной мяч

    В составе «Вольфсбурга» точными ударами отметились Омар Мармош и Янник Герхардт. За «Айнтрахт» голы записали на свой счет Рандал Коло-Муани и Еван Н'Дика.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Айнтрахт Ф 2:2
    Голы: 1:0 Омар Мармуш (10'), 1:1 Рандаль Коло Муани (22'), 1:2 Эван Н'Дика (26'), 2:2 Янник Герардт (43') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Боте Баку, Максанс Лакруа (Себастиан Борнау, 75'), Микки ван де Вен, Пауло Отавио, Маттиас Сванберг (Феликс Нмеча, 85'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Якуб Каминьский, Омар Мармуш (Лукас Нмеча, 85'), Патрик Виммер (Кевин Паредес, 68') Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани, Марио Гётце, Йеспер Линдстрём (Рафаэль Борре, 84'), Филипп Макс (Кристофер Ленц, 74'), Себастьян Роде (Кристиян Якич, 74'), Даити Камада, Аурелио Бута (Ансгар Кнауфф, 85'), Эван Н'Дика, Макото Хасебе, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Марио Гётце (45 + 4'), Патрик Виммер (48'), Себастьян Роде (58'), Пауло Отавио (84'), Кристиян Якич (84'), Максимилиан Арнольд (84')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    По итогам этого противостояния «Айнтрахт» набрал 39 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице. У «Вольфсбурга» 34 пункта и восьмая строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Реал» у «Бетиса»?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Рома» и «Ювентус» не смогут определить сильнейшего
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • После удара в Москве ЦСКА влепит ответку в гостях
  • «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 6 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кубань — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хьюстон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры