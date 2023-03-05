«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Германиисыграли вничью — 2:2.

В составе «Вольфсбурга» точными ударами отметились Омар Мармош и Янник Герхардт. За «Айнтрахт» голы записали на свой счет Рандал Коло-Муани и Еван Н'Дика.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Айнтрахт Ф 2:2 Голы: 1:0 Омар Мармуш (10'), 1:1 Рандаль Коло Муани (22'), 1:2 Эван Н'Дика (26'), 2:2 Янник Герардт (43') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Боте Баку, Максанс Лакруа (Себастиан Борнау, 75'), Микки ван де Вен, Пауло Отавио, Маттиас Сванберг (Феликс Нмеча, 85'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Якуб Каминьский, Омар Мармуш (Лукас Нмеча, 85'), Патрик Виммер (Кевин Паредес, 68') Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани, Марио Гётце, Йеспер Линдстрём (Рафаэль Борре, 84'), Филипп Макс (Кристофер Ленц, 74'), Себастьян Роде (Кристиян Якич, 74'), Даити Камада, Аурелио Бута (Ансгар Кнауфф, 85'), Эван Н'Дика, Макото Хасебе, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Марио Гётце (45 + 4'), Патрик Виммер (48'), Себастьян Роде (58'), Пауло Отавио (84'), Кристиян Якич (84'), Максимилиан Арнольд (84')

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По итогам этого противостояния «Айнтрахт» набрал 39 очков и закрепился на шестом месте в турнирной таблице. У «Вольфсбурга» 34 пункта и восьмая строчка.