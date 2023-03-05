Йоканович: Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч

Наставникподелился впечатлениями от матча против(1:0).

«Первые 45 минут были обескураживающими для нас, мы были разочарованы тем качеством игры, которое показала команда. Мы проиграли практически все единоборства. Во втором тайме попыталась перевернуть игру и одержать победу. К счастью, у нас получилось это сделать.

Основным фактором я бы назвал не мастерство, а желание бороться за каждый клочок поля. В первом тайме вышли с недостаточной концентрацией и вниманием. Понятно, что можно проигрывать матч, но можно сделать это иначе, когда ты выкладываешься и отдаешься до конца. Как раз это мы и сделали во втором тайме. Мы поменяли футбольное лицо и смогли перевернуть матч.

Маричаль подвернул лодыжку и сказал, что не сможет продолжить игру. У Норманна, к сожалению, есть частые взлеты и падения, но сегодня я доволен его качеством игры. Надеемся, этот игрок принесет пользу и покажет то, ради чего мы подписывали с ним контракт», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице. У «Крыльев» 20 пунктов и 11-я строчка.