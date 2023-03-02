Тренер «Тоттенхэма» извинился за вылет из Кубка Англии

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал вылет из Кубка Англии после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в матче 1/8 финала.

«Если вы не выигрываете в таком матче, значит, что-то было не идеально и сегодня нашей энергии не хватило, чтобы поставить соперника в трудное положение. У нас были возможности забить, но теперь необходимо проанализировать пропущенный гол.

Изменения добавили энергии, но нам нужно многое улучшить. Я могу только извиниться перед фанатами за наше выступление, так как они заслуживают гораздо большего, — цитирует Стеллини ВВС.

В четвертьфинале Кубка Англии "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Блэкберном".