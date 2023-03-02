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    Тренер «Тоттенхэма» извинился за вылет из Кубка Англии

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед
    Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал вылет из Кубка Англии после поражения от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в матче 1/8 финала.

    Тренер «Тоттенхэма» извинился за вылет из Кубка Англии
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    Тренер «Тоттенхэма» извинился за вылет из Кубка Англии

    «Если вы не выигрываете в таком матче, значит, что-то было не идеально и сегодня нашей энергии не хватило, чтобы поставить соперника в трудное положение. У нас были возможности забить, но теперь необходимо проанализировать пропущенный гол.

    Изменения добавили энергии, но нам нужно многое улучшить. Я могу только извиниться перед фанатами за наше выступление, так как они заслуживают гораздо большего, — цитирует Стеллини ВВС.

    В четвертьфинале Кубка Англии "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Блэкберном".

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