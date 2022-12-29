ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии»
  • 15:51
    • Анчелотти заявил, что не планирует покидать «Реал»
  • 15:47
    • «Аль-Наср» хочет подписать Рамоса
  • 15:10
    • 36-летний Жиру может остаться в «Милане»
  • 15:00
    • «Адмирал» на своей площадке всухую переиграл «Амур»
  • 14:47
    • «Спартак» хочет подписать защитника сборной Марокко
    Все новости спорта

    Геркус: «Торпедо» планирует укрепить несколько позиций. Какие — не раскрываем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Торпедо РПЛ Футбол России Трансферы
    Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал о трансферных планах клуба.

    Илья Геркус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Геркус

    «Сейчас мы решаем зимние проблемы, летом будем решать летние. Истекают контракты — и истекают: будем думать летом. Сейчас у нас зима, мы решаем другие задачи — по укреплению команды. Все непросто складывается, но мы надежды не теряем.

    Планируем укрепить несколько позиций, какие — не раскрываем. Сложности заключаются в том, что рынок тяжелый — есть проблема с привлечением игроков из-за границы, есть конкуренция между нашими клубами за отечественных игроков. Сложностей добавила внешнеполитическая ситуация.

  • Талалаев рассказал о трансферных планах «Торпедо»
  • Читайте по теме

    • Усиление состава — это вопрос качества, а не количества. У нас нет проблем с количеством игроков, но не хватает качества в атаке — ударов по воротам мало, заходов в штрафную площадь мало, передач в штрафную площадь, голов и голевых передач мало. У нас в этом проблема.

    Если говорить о количестве, проблему не решить, механически подписав 20 игроков. Ее можно решить, подписав необходимых игроков», — передает слова Геркуса ТАСС.

    «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» будет торопиться
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» учинят разгром аутсайдеру
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • В разборках лидеров группы Чехия может уйти в отрыв
  • Швеция — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс 29 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры