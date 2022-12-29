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    Каманцев рассказал об отношении к предвзятому судейству и договорным матчам

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    Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказал мнение об отношении организации к предвзятому судейству и договорным матчам.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    «Практика проверки судей на полиграфе осталась в прошлом? Никогда не говори "никогда", но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам. Мне хочется верить, что больше проверок у нас не будет.

    Вы можете видеть, что КДК и комитет по этике отстраняют арбитров и футболистов, например, за ставки.

    Есть арбитры, которые выбирают не путь карьеры Сергея Карасёва, а думают, что смогут быстро и просто обогатиться через ставки. И если надо будет установить факты нарушения правил честной игры, РФС будет делать всё необходимое в рамках закона.

    РФС — общественная организация, которая в рамках закона должна обеспечить честные соревнования. Никому не нравятся проверки, копание, поиск ошибок.

    Мы бы только радовались хорошим оценкам и отсутствию предпосылок к предвзятому судейству. Если подозрение в нарушении правил честной игры будет иметь место, то будем с этим разбираться — это наша обязанность перед общественностью, клубами и честными арбитрами», — приводит слова Каманцева Матч ТВ.

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