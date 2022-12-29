«Лион» уверенно обыграл «Брест»

в гостях переиграл(4:2) в матче 16-го тура французской Первой лиги.

На 21-й минуте матче Александр Ляказетт отдал отличный пас на Максенса Какере, который совершил голевой удал в нижний угол ворот, тем самым, открыл счет в матче.

Уже на 29-й минуте форвард «Бреста» Матиаш Лаже сравнял счет, забив со штрафного удара.

На 32-й минуте встречи «Лион» вновь вышел вперед. Отличился 19-летний нападающий Райан Шерки — 2:1.

На 35-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Бреста». Форвард «Лиона» Александр Ляказетт без колебаний реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество для своей команды.

Во втором тайме на 49-й минуте матча форвард гостей Тете сделал счет крупным — 4:1 в пользу «Лиона».

«Бресту» удалось забить гол престижа. На 79-й минуте Стив Мунье отличился, забив свой первый гол в чемпионате за «Брест». Итоговый результат — 4:2 в пользу «Лиона».

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Лион 2:4 Голы: 0:1 Максанс Какере (21'), 1:1 Матиас Перейра Лаж (29'), 1:2 Райан Шерки (32'), 1:3 Александр Ляказетт (пенальти) (35'), 1:4 Тете (49'), 2:4 Стив Мунье (73') Брест: Марко Бизот, Ноа Фадига (Кристоф Эрей, 76'), Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Жан-Кевин Дюверн, Махди Камара (Уго Маньетти, 67'), Харис Белькебла, Матиас Перейра Лаж (Ислам Слимани, 67'), Ромен дель Кастильо (Аксель Камблан, 84'), Стив Мунье, Франк Онора (Карамоко Дембеле, 76') Лион: Александр Ляказетт, Карл Токо Экамби, Райан Шерки (Ромен Февр, 70'), Тете (Мусса Дембеле, 81'), Корентин Толиссо (Йоанн Лепенан, 58'), Максанс Какере (Тьяго Мендес, 81'), Дамьен Да Сильва, Кастелло Люкеба, Синали Дьоманде, Sael Kumbedi, Антони Лопеш Предупреждения: Райан Шерки (31'), Брендан Шардонне (35'), Махди Камара (39'), Максанс Какере (45')

После этого матча «Лион» занимает 8-е место в турнирной таблице (24 очка). «Брест» располагается на 17-й строчке (13).