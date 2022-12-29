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    Абаскаль рассказал, почему хочет остаться в «Спартаке»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что на данный момент у него мыслей о возможном переходе в «Севилью».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Абаскаль является воспитанником «Севильи». Кроме того, здесь он начал тренерскую карьеру.

    «Я не думаю о возможности тренировать "Севилью" в будущем. Я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдет. И оно произойдет, если я все сделаю правильно.

    "Спартак" может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы.

    От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится.

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    • В "Спартаке" идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.

    В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», — приводит слова Абаскаля Relevo.

    Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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