Абаскаль о «Зените»: В прошлом году они чувствовали себя лучшими, но теперь все изменилось

Главный тренер московского «Спартака»высказался о драке в матче Кубка России против(0:0, 2:4 — по пенальти).

«Понятно, что на ситуацию в матче с "Зенитом" каждый смотрит по-своему. До этого момента "Спартак" не мог обыграть "Зенит" пять лет, а с разницей в три мяча — вообще 21 год. Думаю, то, что мы смогли их обыграть, тоже повлияло на произошедшее.

"Зениту" нужно было обыгрывать нас со счетом 4:0, и я думаю, что чем больше минут проходило, тем больше нарастало их разочарование, которое затем переросло в чрезмерную агрессивность, которую нужно осудить.

Мы пытались не участвовать в этом, но это было невозможно. Игрок "Зенита" ударил судью, пока тот показывал футболистам карточки.

Я осуждаю все произошедшее, но я думаю, что их разочарование вызвано нашей игрой. В прошлом году они чувствовали себя лучшими, в этом году все изменилось», — приводит слова испанского специалиста Relevo.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.