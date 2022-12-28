Федоров объяснил, почему «Локомотив» провалил первую часть сезона

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива»рассказал, почему «железнодорожники» слабо провели первую часть сезона.

«В чем главная причина такого провального сезона "Локомотива"? Мое мнение: очень резко омолодились.

И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

Ну и неудачный старт надломил команду. Если бы было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это все больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически», — приводит слова Федорова «Реальное время».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.