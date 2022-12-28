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    Федоров объяснил, почему «Локомотив» провалил первую часть сезона

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    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров рассказал, почему «железнодорожники» слабо провели первую часть сезона.

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    «В чем главная причина такого провального сезона "Локомотива"? Мое мнение: очень резко омолодились.

    И самое главное, что бросалось в глаза — нет команды. Да, есть футболисты с неплохими качествами, но не команда. Когда я пришел, это было видно. Даже сами ребята, особенно те, кто постарше, отмечают — нет единого коллектива. И на тренировках, и в игре очень сложно чего-то добиться при этом.

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    • Ну и неудачный старт надломил команду. Если бы было побольше опытных игроков, которые держат удар… А так, побед не было, результат плохой, и это все больше давило на ребят. В силу своего возраста ребята не справились психологически», — приводит слова Федорова «Реальное время».

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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