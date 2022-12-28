Федоров: Педриньо вел себя так, будто кто-то обещал ему место в основном составе

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива»рассказал, почему у него возникли разногласия с полузащитником

После завершения первой части чемпионата России бразильский футболист перешел на правах аренды в «Сан-Паулу».

«Самая банальная история. Человек пришел и вел себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил.

Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу.

Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать свое отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили», — приводит слова Федорова «Реальное время».

Педриньо провел за «Локомотив» шесть матчей в рамках РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.