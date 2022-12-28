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    «Динамо» сыграет на сборах с ЦСКА, «Химками» и «Оренбургом»

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    Московское «Динамо» проведет девять контрольных матчей в рамках трех тренировочных сборов, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

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    С 12 по 22 января «Динамо» проведет сбор в Абу-Даби, где 18 января сыграют с местным «Грин Херонсом», а 22 января с «Оренбургом».

    Второй и третий сборы «Динамо» проведет в Турции — с 26 января по 6 февраля и с 10 по 17 февраля.

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    • На первом турецком сборе 29 января «Динамо» сыграет с «Борацем» из боснийской Баня-Луки, 2 февраля с болгарской «Ардой», 6 февраля с красноярским «Енисеем».

    Во время второго сбора в Турции «Динамо» сыграет 12 февраля с «Химками», а 15 февраля с ЦСКА.

    На 12 февраля запланирован еще один матч, соперник определится позднее.

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