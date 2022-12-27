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    «Челси» — «Борнмут». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура АПЛ между «Челси» и «Борнмутом»

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    «Челси»
    Добро пожаловать на «Стэмфорд Бридж», где лондонский «Челси» сыграет свой первый матч после зимней паузы на чемпионат мира. Соперником лондонцев станет «Борнмут». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    Лондонский клуб по итогам 14-ти матчей занимает скромное 9-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету подопечных Грэма Поттера 21 очко: 6 побед, 3 ничьих и 5 поражений. «Аристократы» на данный момент имеют нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 17:17.

    «Челси» подходит к предстоящему матчу с тремя поражениями подряд. До зимней паузы на чемпионат мира лондонцы уступили «Брайтону» (1:4), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1). Таким образом, общая серия команды без побед в чемпионате продлилась до 5-ти матчей . Последний раз «Челси» праздновал победу 16 октября в выездном матче 11 тура против «Астон Виллы» (2:0).

    Во время зимней паузы «аристократы» сыграли один товарищеский матч, в котором уступили «Астон Вилле» со счетом 0:1.

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    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ и находится в 3-х очках от зоны вылета. На данный момент у подопечных Гари О’Нила 16 набранных баллов после 15-ти матчей: по 4 победы и ничьи и 7 поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 18:32. «Борнмут» на данный момент является худшей командой АПЛ по игре в обороне.

    В крайнем туре чемпионата Англии «Борнмут» прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, разгромив дома «Эвертон» со счетом 3:0. Неделю назад команда О’Нила так же принимала участие в матче Кубка Английской лиги и вылетела из турнира, уступив в 1/8 финала «Ньюкаслу» (0:1). Единственный мяч в этой встрече был забит за счет автогола защитника «Борнмута» Адама Смита на 67-й минуте игры.

    Личные встречи

    В 5-ти последних матчах на счету каждой из команд по две победы, еще одна встреча завершилась вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Борнмут» с коэффициентом 3.00.

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