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    Левандовский уверен, что Месси получит «Золотой мяч»

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский заявил, что уже сейчас понятно, кто получит «Золотой мяч»-2023.

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    «Естественно. Возможно, на награду претендует еще один игрок, выступающий за тот же клуб [что и основной претендент], но победа на чемпионате мира досталась только одному из них, и это станет решающим фактором.

    Лео [Месси] лидирует, это точно, он добился того, что для него важнее всего, и теперь может насладиться этим.

    Хотел бы я поиграть с Месси до того, как завершу карьеру? Не мне это решать. Конечно, мы видим, что сейчас он больше плеймейкер, который, возможно, забивает меньше и отдает больше передач партнерам. Хотя он и сам забивает.

    Но сейчас он стал таким футболистом, играть с которым хочет любой форвард мира», — заявил поляк Mundo Deportivo.

    Напомним, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играют за «Пари Сен-Жермен».

    Национальные команды встретились в финале ЧМ-2022, в котором победили аргентинцы (3:3, 4:2 по пенальти). Месси оформил в финале дубль, Мбаппе записал на свой счет хет-трик.

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