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    Карпин: ЧМ-2022 смотрел очень избирательно, обращал внимание на Месси

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что почти не следил за чемпионатом мира в Катаре.

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    «Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

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    • Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.

    Кого бы я взял из ЧМ‑2022 в "Ростов"? Очень много футболистов, которые могли усилить команду», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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