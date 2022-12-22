Карпин: ЧМ-2022 смотрел очень избирательно, обращал внимание на Месси

Главный тренер сборной Россиипризнался, что почти не следил за чемпионатом мира в Катаре.

«Чемпионат мира смотрел очень избирательно. На групповой стадии буквально несколько матчей посмотрел. С 1/4 финала смотрел больше игр, но и то не все. Финал, естественно, смотрел.

Переживал ли я за сборную Испании? Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси.

Кого бы я взял из ЧМ‑2022 в "Ростов"? Очень много футболистов, которые могли усилить команду», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.