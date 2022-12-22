Карпин: Сокращение лимита на легионеров ничем не поможет сборной России

Наставник российской национальной командывысказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«Я думаю, что если количество легионеров в заявке клубов сократится, это ничем не поможет сборной России. Ну сыграет больше русских футболистов, больше, чем было раньше.

Если не берем "Зенит" и ЦСКА, то в остальных командах стало играть больше россиян. Не вижу смысла каждый год менять лимит», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что по текущему регламенту в заявке команд может быть 15 иностранных игроков при 10 россиянах, однако на поле единовременно допускается наличие восьми легионеров.