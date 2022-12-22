Энрике может возглавить сборную Бразилии

По данным Globo Esporte, следующим главным тренером сборной Бразилии может стать экс-наставник сборной Испании и «Барселоны»

Напомним, что Тите ушел с поста главного тренера «избранных» после вылета команды в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Бразильцы проиграли в серии пенальти хорватам.

Кроме Энрике в списке кандидатов присутствуют экс-тренер «Челси» и ПСЖ Томас Тухель, бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и аргентинец Марсело Гальярдо.

Напомним, что Энрике объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Испании после поражения команды в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко.