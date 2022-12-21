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    «Эспаньол» и «Вильярреал» преодолели этап 1/32 финала Кубка Испании

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    Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    В одном из них «Эспаньол» победил «Атлетико Пасо» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе клуба Ла Лиги забил Нико Меламед.

    Также «Вильярреал» обыграл «Гихуэло» — 2:1 доп. вр.

    В основное время у гостей забил Жерар Морено, у хозяев — Хосе Кармона Родригес. Автором победного гола в дополнительное время стал форвард «Вильярреала» Арно Груневелд.

    В других матчах дня «Эльче» выиграл у «Гвадалахары» (3:0), «Хетафе» победил «Диосесаньос» (2:0), «Интерсити» прошел «Мирандес» (2:0), «Картахена» одолела «Алькоркон» (1:1, по пенальти — 4:2), «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Униона» (1:0), «Атлетик» выбил из розыгрыша Кубка «Сестао» (1:0).

    Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании пройдет позже. Матчи этой стадии пройдут с 3 по 5 января 2023 года.

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