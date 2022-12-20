СМИ: Роналду перейдет в «Аль-Насср» до конца года

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
Согласно информации источника, португальский футболист получил предложение с контрактом до 2025 года и окладом в 200 млн евро за сезон.
В клубе считают, что это принесет свои дивиденды, в том числе Саудовской Аравии, которая надеется провести чемпионат мира 2030 года.
Напомним, что Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию. Причиной послужило скандальное интервью, в котором португалец раскритиковал руководство и тренера «манкунианцев».