СМИ: Роналду перейдет в «Аль-Насср» до конца года

Как сообщили в Marca , в клубеждут, что до конца 2022 годаприбудет в расположение клуба.

Согласно информации источника, португальский футболист получил предложение с контрактом до 2025 года и окладом в 200 млн евро за сезон.

В клубе считают, что это принесет свои дивиденды, в том числе Саудовской Аравии, которая надеется провести чемпионат мира 2030 года.

Напомним, что Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию. Причиной послужило скандальное интервью, в котором португалец раскритиковал руководство и тренера «манкунианцев».