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    Пиняев: Финал Франция — Аргентина — лучший матч, что я видел в своей жизни

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился впечатлениями от ЧМ-2022 и высказался об отстранении сборной России от турнира.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    В финале чемпионата мира команда Аргентины победила сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

    «Финал Франция — Аргентина — лучший матч, что я видел в своей жизни. Я поклонник Месси — рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем трофея

    Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из немногих футболистов, которые сыграли за свою сборную на чемпионате мира в моем возрасте.

    Жаль, что у сборной России отняли эту возможность», — сказал игрок «Чемпионату».

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