Пиняев: Финал Франция — Аргентина — лучший матч, что я видел в своей жизни

Полузащитникподелился впечатлениями от ЧМ-2022 и высказался об отстранении сборной России от турнира.

В финале чемпионата мира команда Аргентины победила сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

«Финал Франция — Аргентина — лучший матч, что я видел в своей жизни. Я поклонник Месси — рад, что ему удалось победить на чемпионате мира и стать обладателем трофея

Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из немногих футболистов, которые сыграли за свою сборную на чемпионате мира в моем возрасте.

Жаль, что у сборной России отняли эту возможность», — сказал игрок «Чемпионату».