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    Талалаев считает, что сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 благодаря судьям

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    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев считает, что сборная Марокко смогла дойти до полуфинала ЧМ-2022 в том числе благодаря арбитрам, которые допускали грубую игру.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. По‑другому бы они не дошли так далеко, несмотря на яркость лидеров — Хакими, Амрабата.

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    • Так, как судят последние пару лет — центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами. Там могла быть пара красных карточек, не одна. Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу. Мексиканец закрыл пару раз глаза, в некоторых эпизодах даже с закрытыми глазами был слышен хруст», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Напомним, в матче за третье место сборная Марокко встретится с командой Хорватии. Игра состоится 18 декабря, начало — в 18:00 мск. LiveSport.ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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