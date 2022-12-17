Талалаев считает, что сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022 благодаря судьям

«Марокканцы должны быть благодарны арбитрам, что они позволили вести единоборства на таком уровне на этом чемпионате мира. По‑другому бы они не дошли так далеко, несмотря на яркость лидеров — Хакими, Амрабата.
Так, как судят последние пару лет — центральные защитники сборной Марокко не должны были доигрывать до конца матч с французами. Там могла быть пара красных карточек, не одна. Подняли уровень ведения единоборств, дали более слабой команде возможность побороться с командой, которая выше по классу. Мексиканец закрыл пару раз глаза, в некоторых эпизодах даже с закрытыми глазами был слышен хруст», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Напомним, в матче за третье место сборная Марокко встретится с командой Хорватии. Игра состоится 18 декабря, начало — в 18:00 мск. LiveSport.ru подготовил специальный прогноз на этот матч.