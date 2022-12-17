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    Фернандеш — Сантушу: Мы написали историю, которая навсегда останется в наших сердцах

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    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поблагодарил Фернанду Сантуша, который недавно покинул пост главного тренера национальной команды.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Благодарю вас за возможность представлять свою страну и за доверие, оказанное мне в последние годы.

    Как португалец, я благодарю вас, что вы сделали нашу сборную лучшей в Европе и вернули маленькой стране веру в то, что она может быть среди больших.

    Были моменты радости, были моменты разочарования, но мы написали историю, которая навсегда останется в наших сердцах», — написал Фернандеш на своей странице в социальных сетях.

    Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством Португалия стала победителем Евро-2016 и Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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