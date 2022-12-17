Фернандеш — Сантушу: Мы написали историю, которая навсегда останется в наших сердцах

Полузащитник сборной Португалиипоблагодарил, который недавно покинул пост главного тренера национальной команды.

«Благодарю вас за возможность представлять свою страну и за доверие, оказанное мне в последние годы.

Как португалец, я благодарю вас, что вы сделали нашу сборную лучшей в Европе и вернули маленькой стране веру в то, что она может быть среди больших.

Были моменты радости, были моменты разочарования, но мы написали историю, которая навсегда останется в наших сердцах», — написал Фернандеш на своей странице в социальных сетях.

Сантуш возглавлял сборную Португалии с 2014 года. Под его руководством Португалия стала победителем Евро-2016 и Лиги наций УЕФА в 2019 году.