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    Хорватия — Марокко. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча за бронзовые медали чемпионата мира в Катаре

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    Сегодня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Халифа Интернейшнл» сборные Хорватии и Марокко разыграют бронзовые медали ЧМ-2022. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Хорватия

    Сборная Хорватии поборется за медали чемпионата мира на втором мундиале подряд. Четыре года назад подопечные Златко Далича заняли второе место, уступив в финале сборной Франции (2:4).

    На групповом этапе сборная Хорватии одержала крупную победу над канадцами (4:1) и сыграла две нулевые ничьи с командами из Марокко и Бельгии. В 1/8 финала подопечные Златко Далича сломили сопротивление сборной Японии, обыграв азиатскую команду в серии пенальти (1:1; 3:1 по пенальти).

    На следующей стадии хорваты выбили из турнира главных фаворитов — сборную Бразилии. После того, как «шашечные» спаслись от поражения в дополнительное время, путевку в полуфинал вновь пришлось определять в серии одиннадцатиметровых. Европейцы были безошибочны в ударах с точки, в то время как бразильцы не смогли реализовать две свои попытки и уступили хорватам место в 1/2 финала.

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    Хорваты не смогли преодолеть стадию полуфинала, уступив с разгромным счетом сборной Аргентины (0:3). В составе «бело-голубых» дубль оформил нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес, еще один мяч записал на свой счет Лионель Месси, реализовавший пенальти. Это поражение стало для «шашечных» первым на турнире в Катаре.

    Марокко

    Сборная Марокко на этом чемпионате мира установила историческое достижение. «Атласские львы» стали первой командой с африканского континента, которая пробилась в полуфинал мундиаля. Теперь у подопечных Валида Реграги есть шанс оказаться в медалях.

    Марокканцы были в одной группе как раз со сборной Хорватии. В первом туре обе команды не смогли отличиться забитыми мячами и сыграли в нулевую ничью. Свои амбиции на плей-офф африканцы продемонстрировали во втором матче, по делу обыграв фаворитов из сборной Бельгии (2:0). В заключительном матче марокканцы переиграли немотивированных канадцев (2:1) и пробились в 1/8 финала с первой позиции в группе.

    На первой стадии плей-офф «атласские львы» встретились со сборной Испании. Чемпионы мира 2010 года не смогли вскрыть оборону африканской команды ни в основное, ни в дополнительное время. В серии пенальти марокканцы были точнее своего соперника и пробились в четвертьфинал.

    В 1/4 финала подопечные Валида Реграги снова продемонстрировали отличную игру в обороне и при этом преуспели в атаке. Единственный мяч Эн-Несири в ворота сборной Португалии (1:0) впервые вывел африканцев в полуфинал чемпионата мира. Но в решающий матч марокканцы все же не пробились. Сотворить очередную сенсацию сборной Марокко не дали действующие чемпионы мира — французы. Подопечные Дидье Дешама одержали победу на классе (2:0) и отправили марокканцев бороться за бронзовые медали турнира.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги:

    — «Мы понимали, что Хорватия станет одной из лучших команд на турнире. Первый матч с ними был хорошей игрой. Хорватия получила палку в колёса, потому что не обыграла аутсайдера Марокко, но обе команды вышли в полуфинал. В первой игре было много неуверенности. Обе команды захотят выиграть этот матч — будет отличная игра».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Хорватия — Марокко с коэффициентом 2.11.

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