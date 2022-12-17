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    Вратарь сборной Марокко: Нам удалось совершить нечто по-настоящему ценное для стран

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    Вратарь сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал результат матча за третье место на ЧМ-2022 против Хорватии (1:2).

    Яссин Буну
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    Яссин Буну

    «Поздравляю Хорватию с победой. Нам пришлось провести второй важнейший матч за несколько дней, было крайне непросто.

    Хочу поздравить и своих товарищей по команде, ведь нам удалось совершить нечто по-настоящему ценное для страны.

    Конечно, мы хотели победить сегодня и стать третьими, но, думаю, мы все равно провели очень успешный турнир», — приводит Marca слова вратаря «Севильи».

    Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

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