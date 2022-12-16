ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан Альварес и Лионель МессиИдеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022
  • 20:35
    • Поляк Марчиняк обслужит финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция
  • 20:14
    • Романо: Тренер Португалии Сантуш отправлен в отставку
  • 20:56
    • Матч за 3-е место на ЧМ в Катаре обслужит местный арбитр
  • 17:48
    • «Реал» подписал 16-летнего Эндрика из «Палмейраса»
  • 17:03
    • «Рейнджерс» — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes
    Все новости спорта

    Альварес — удивительная находка для сборной Аргентины, считает Месси

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Аргентины ЧМ-2022
    Нападающий сборный Аргентины Лионель Месси отметил выступления партнера по команде Хулиана Альвареса на ЧМ-2022.

    Лионель Месси и Хулиан Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси и Хулиан Альварес

    На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.

    «Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.

  • Идеальное партнерство. Как Альварес и Месси ведут Аргентину к успеху на ЧМ-2022
  • Дуэт Хулиана Альвареса с Лионелем Месси стал ключом к выходу Аргентины в финал чемпионата мира
  • Вчера

    • И на протяжении всего чемпионата, и во вторник [против Хорватии] он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.

    Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень», — сказал игрок Manchester Evening News.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Суперсерия «Вашингтона» получит еще один матч в общую статистику
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Еще один трудный уровень пройдут «Рейнджерс» дома?
  • «Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  5.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жабер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Рублев — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Циципас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры