Альварес — удивительная находка для сборной Аргентины, считает Месси

Нападающий сборный Аргентиныотметил выступления партнера по командена ЧМ-2022.

На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.

«Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.

И на протяжении всего чемпионата, и во вторник [против Хорватии] он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.

Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень», — сказал игрок Manchester Evening News.