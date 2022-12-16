Альварес — удивительная находка для сборной Аргентины, считает Месси

Лионель Месси и Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
На счету форварда, представляющего «Манчестер Сити», 4 гола за 6 игр на турнире в Катаре.
«Никто и представить не мог, что Хулиан сыграет такую роль и будет настолько важен для нас. Он оказал поразительную помощь.
И на протяжении всего чемпионата, и во вторник [против Хорватии] он показывал выдающуюся игру. Он вел игру, бился в каждой ситуации, создавая моменты.
Это удивительная находка для нас, он заслуживает всего этого, потому что он славный парень», — сказал игрок Manchester Evening News.