Дрогба: Аргентинцы не позволят Мбаппе играть в свой футбол

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуараподелился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022, в котором Франция сыграет с Аргентиной.

«Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол.

Думаю, они будут блокировать и сдерживать его любыми способами. Но у французов в составе есть еще Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже нужно будет останавливать», — цитирует Дрогба BBC.

Напомним, накануне во втором полуфинальном поединке мирового первенства французы обыграли команду Марокко со счетом 2:0 и вышли в финал. Решающая игра состоится 18 декабря.