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    Реднапп: Модрич — футбольный гений, снова лучший игрок ЧМ

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказал мнение о 37-летнем полузащитнике сборной Хорватии и «Реала» Луке Модриче.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Лука — футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек. С ним не было проблем ни одной минуты.

    Он просто приходил каждый день и усердно тренировался, он семейный человек. Потрясающий футболист и потрясающий человек.

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    • Когда я впервые перешел в "Тоттенхэм", он играл слева. Я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: "Он не сможет там играть, он недостаточно силен, он и 10 минут не протянет".

    Но какой же Лука игрок! На мой взгляд, он лучший футболист турнира [ЧМ-2022] — снова», — заявил тренер TalkSport .

    Модрич был назван лучшим игроком ЧМ-2018 в России.

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