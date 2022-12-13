Реднапп: Модрич — футбольный гений, снова лучший игрок ЧМ

Бывший главный тренервысказал мнение о 37-летнем полузащитнике сборной Хорватии и «Реала»

«Лука — футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек. С ним не было проблем ни одной минуты.

Он просто приходил каждый день и усердно тренировался, он семейный человек. Потрясающий футболист и потрясающий человек.

Когда я впервые перешел в "Тоттенхэм", он играл слева. Я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: "Он не сможет там играть, он недостаточно силен, он и 10 минут не протянет".

Но какой же Лука игрок! На мой взгляд, он лучший футболист турнира [ЧМ-2022] — снова», — заявил тренер TalkSport .

Модрич был назван лучшим игроком ЧМ-2018 в России.