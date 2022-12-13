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    Криштиану Роналду назвал главного претендента на победу на ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказал свое мнение о том, кто является главным фаворитом на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «С каждым матчем, сыгранным на этом турнире, Франция подтверждает, что входит в число фаворитов ЧМ-2022. Сейчас мне даже кажется, что они главные фавориты. У них очень сплоченная команда, будь то в защите, атаке или полузащите.

    Мбаппе может стать лучшим игроком чемпионата мира. Он немного напоминает мне меня самого, когда я играл, он знает, как использовать свои навыки, как быть быстрее соперников и использовать это, чтобы ассистировать партнерам или забивать», — заявил он Mirror.

    Сборная Франции в 1/2 финала сыграет с командой Марокко, а во второй полуфинальной игре сойдутся Хорватия и Аргентина.

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