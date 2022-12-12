Тен Хаг сравнил игру Маркуса Рашфорда и Килиана Мбаппе

Главный тренервысоко оценил игру форварда

«С первого дня в "Манчестер Юнайтед" я увидел огромный потенциал Рашфорда.

Теперь, чтобы раскрыть этот потенциал, Маркус занимает позицию на острие атаки. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него.

Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но, когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен», — приводит слова тен Хага ESPN.

Сборная Англии, в составе которой был Маркус Рашфорд уступила Франции в 1/4 финала ЧМ (1:2) и вылетела из турнира.