ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря
  • 22:32
    • «Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Конте
  • 20:16
    • Перишич: Месси выложится на максимум, но мы тоже отдадим все силы
  • 18:42
    • Воронков может продолжить карьеру в «Коламбусе»
  • 14:56
    • Анчелотти может возглавить сборную Бразилии
    Все новости спорта

    Тен Хаг сравнил игру Маркуса Рашфорда и Килиана Мбаппе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед ЧМ-2022 Сборная Англии
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценил игру форварда Маркуса Рашфорда.

    Маркус Рашфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд

    «С первого дня в "Манчестер Юнайтед" я увидел огромный потенциал Рашфорда.

    Теперь, чтобы раскрыть этот потенциал, Маркус занимает позицию на острие атаки. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше него.

    Есть Килиан Мбаппе, парень, похожий на него, но, когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен», — приводит слова тен Хага ESPN.

  • Франция вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв сборную Англии
  • Читайте по теме

    • Сборная Англии, в составе которой был Маркус Рашфорд уступила Франции в 1/4 финала ЧМ (1:2) и вылетела из турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Колорадо» осилит еще одну победу?
  • «Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Колорадо — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чикаго — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Баффало — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры