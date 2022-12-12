Скалони о Хорватии: Это будет трудный матч с командой, которая действует как единый механизм

Главный тренер сборной Аргентиныподелился мыслями о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира против Хорватии.

«Это будет трудный матч с командой, которая действует как единый механизм, что усложнит нам задачу. Сложная игра. Сборная Хорватии отлично выступает на этом турнире и не собирается сдавать позиций. У них прекрасные игроки с внушительным опытом. Приятно наблюдать за тем, как играет Модрич. Он пример для многих. Не только из-за своей игры, но и из-за своих человеческих качеств. Те, кто любит футбол, хотят видеть таких игроков на поле.

У нас узнаваемый игровой стиль, который не зависит от соперников. Мы общаемся с футболистами, спорим, делимся чувствами, но наша манера игры остаётся прежней. Мы пересматриваем свои матчи, чтобы увидеть ошибки, но также анализируем игры Хорватии, которая доставила множество проблем своим соперникам», — приводит слова Скалони ESPN AR.

Аргентина и Хорватия встретятся 13 декабря. Матч начнется я в 22:00 мск.