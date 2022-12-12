Радимов: Роналду уже не тот. Он не может прессинговать

Бывший футболист сборной Россиисчитает, чтобольше не будет играть за европейские топ-клубы.

«Думаю, что громкое возвращение Роналду в европейский клуб невозможно. Роналду уже не тот. Он не может прессинговать. А в современном футболе если у команды один человек выпадает из прессинга, это уже совершенно не то.

Ели мы даже сейчас посмотрим на Месси, то с поляками он ходил пешком, а с Нидерландами ему приходилось бегать и помогать партнерам.

Этот чемпионат мира не добавил Роналду бонусов. Окончание карьеры произойдет вскоре… Ни Криштиану, ни поклонники не могли себе представить такого. Что за полгода он испортил себе всё то, что было нажито непосильным трудом до этого», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.