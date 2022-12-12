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    Неймар обратился к Тите: Вы заслуживали этот титул

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    Форвард сборной Бразилии Неймар обратился со словами поддержки к тренеру Тите.

    Неймар
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    Неймар

    «Мы много раз играли друг против друга. Вы, бывало, даже плохо обо мне отзывались. Но судьба так забавна, не правда ли? Вас назначили тренером, а мне дали 10-й номер. Я узнал вас как тренера, но как человек вы намного лучше. Вы встретили меня, и это то, что важно для меня.

    Я пишу это, чтобы открыто поблагодарить вас за все, что вы нам дали, а этого было очень много. Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были или будут, я всегда буду поддерживать вас.

    У нас были прекрасные моменты, но также были и моменты, которые причинили нам большую боль, и этот вылет с чемпионата мира будет причинять нам боль еще долгое время. Вы заслужили этот кубок, мы все заслужили его за все, что мы сделали и отдали в попытках осуществить нашу самую большую мечту. Но бог не хотел, чтобы это произошло так. Нам нужно терпение.

    Спасибо вам, профессор Тите. Есть ваша фраза, которую я никогда не забуду, — "быть сильным ментально", — написал Неймар в соцсетях.

    Напомним, бразильцы в четвертьфинале проиграли сборной Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти).

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