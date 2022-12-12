Невил прокомментировал кадры с плачущим Роналду после поражения на ЧМ

Экс-игроквысказался по поводу эмоцийпосле вылета из 1/4 финала ЧМ в матче с Марокко (0:1).

«Я хочу упомянуть Криштиану Роналду, потому что видел его плачущим в туннеле. Для меня это был ужасный кадр.

Это тот момент, когда он понимает, что его мечта о победе на чемпионате мира для своей страны рухнула. Мы все были там в конце своей карьеры, но он один из величайших, если не величайший игрок всех времен.

Было ужасно видеть его таким. У него была тяжелая пара месяцев», — цитирует Невилла издание The Sun.

В матче сборных Португалии и Марокко Криштиану Роналду вышел на поле лишь на 51-й минуте. За оставшееся время португалец не отметился результативными действиями и марокканская сборная победила (1:0).