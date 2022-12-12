Кунте: Марокко — отличная команда, которая заслуживает играть в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Францииподелился ожиданиями от предстоящего полуфинала ЧМ со сборной Марокко.

«Мы знаем, что это команда, которая добилась исключительного результата, уже обыграла очень классные команды. Это уже не сюрприз.

Они заслуживают того, чтобы быть здесь, они добились отличных результатов.

Они очень компактны, у них очень узкие зоны, у них мало времени для организации мяча, и они очень быстры.

Их оборона замечательно себя проявила, особенно когда вы видите команды, каким они противостояли.

Нам придётся постараться, если хотим им забить», — цитирует Кунде RMC Sport.

Сборная Франции встретится с Марокко в полуфинале чемпионата мира 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.