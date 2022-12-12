Канчельскис: Не жду сенсации от Марокко

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В полуфинале французы сыграют со сборной Марокко.
«Сейчас французы — фавориты чемпионата мира. Велика вероятность, что они вновь станут чемпионами мира.
Не жду сенсации от Марокко. Они и так достигли того, чего, наверное, никогда больше не повторят. Марокко слабее в плане исполнителей. Есть неплохие футболисты, но Франция не упустит свои моменты, как они уже сделали это в матче с Англией.
Франция будет доминировать», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря, начало — в 22:00 мск.