Канчельскис: Не жду сенсации от Марокко

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»считает, что сборнаяснова выиграет чемпионат мира.

В полуфинале французы сыграют со сборной Марокко.

«Сейчас французы — фавориты чемпионата мира. Велика вероятность, что они вновь станут чемпионами мира.

Не жду сенсации от Марокко. Они и так достигли того, чего, наверное, никогда больше не повторят. Марокко слабее в плане исполнителей. Есть неплохие футболисты, но Франция не упустит свои моменты, как они уже сделали это в матче с Англией.

Франция будет доминировать», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря, начало — в 22:00 мск.